أخبار مصر اليوم: تشكيل المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار.. قرار من "الوزراء" بشأن السكر.. وأمطار على هذه المناطق غدا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

بالأسماء، قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 466 لسنة 2024 بتشكيل المجلس القومي للمرأة لمدة أربع سنوات برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال حفل افتتاح المنتدى الحضري العالمي، أن مصر قامت بإنشاء جيل جديد من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ضمن 22 مدينة أخرى تم بناؤها بشكل متزامن في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة، فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات.

المتحف القومي للحضارة يستقبل ضيوفه من الوزراء والمسئولين بدول العالم

يواصل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط استقبال ضيوفه من الوزراء والمسئولين من دول العالم، حيث شهد على مدار الثلاثة أيام الماضية عددًا من الزيارات لمجموعات من الوفود الرسمية.

واستقبل المتحف الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له والسيدة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.

كما استقبل المتحف أيضا عددًا من الوفود المشاركة في الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي والذي تستضيفه مصر حاليًا ويعد الحدث الأهم المعني بالقضايا الحضرية والتنمية المستدامة وضمت كل من نجا كور مينغ وزير تنمية الحكم المحلي بماليزيا ونائبته، والدكتور ريتشارد راسي وزير الاستثمارات والتنمية الإقليمية والمعلوماتية بدولة سلوفاكيا، ولينكا ميهاليكوفا سفيرة دولة سلوفاكيا بالقاهرة، وشفر الدين كامبو وزير الإصلاح البيروقراطي وتنمية الموارد البشرية الإندونيسية السابق، ونائب قائد الشرطة الإندونيسية السابق، والوفود المرافقة لهم.

وكان في استقبالهم الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والذي رحب بهم وقدم لهم نبذة عن المتحف وتاريخ بنائه والدور الثقافي والمجتمعي الذي يلعبه لرفع الوعي الأثري والعلمي والسياحي للدارسين ولكافة فئات المجتمع، كما قدم الهدايا التذكارية لهم من المتحف.

وقامت الوفود بجولة داخل بالمتحف، شملت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية، تعرفوا خلالها على ما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

كما استكملوا الزيارة بجولة داخل معامل الترميم والمعامل العلمية البحثية بالمتحف، تعرفوا خلالها على طريقة عمل كل قسم من أقسام هذه المعامل، وسُبل التعامل مع الأثر وطريقة حفظه إلى أن يتم عرضه داخل قاعات العرض، وتتميز هذه المعامل المتخصصة بالمتحف بأنها الأولى من نوعها في استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا لفحص وتحليل وصيانة وترميم الآثار بالشرق الأوسط.

الآن، نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة المرحلة الرابعة رياض الأطفال اليوم الثلاثاء.

نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الاطفال لمحافظة القاهرة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن معرفة نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال

لمحافظة القاهرة على اللينك التالى:

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا جديدا بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء بالجريدة الرسمية، تشكيل اللجنة من الأعضاء التاليين:

كل من رئيس جهاز حماية المستهلك

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية

رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه وممثل عن وزارة الاستثمار

وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن وزارة الزراعة وممثل عن وزارة الصناعة

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

ممثلو شركات إنتاج السكر وممثلو موزعي السكر وممثلو مستوردي السكر.

كارثة جديدة بسد النهضة، الماء الحمضي يذيب أحجاره الجيرية والزلازل تهدده بالانهيار

كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بالجامعة التكنولوجية بماليزيا، عن كارثة جديدة بشأن المناطق والكهوف الجيرية التي تقع تحت سد السرج الركامي، السد الركامي الأخطر والمساعد لسد النهضة.

وأكد الدكتور محمد حافظ، أن المناطق الجيرية تحت سد النهضة، والتي تحولت لكهوف داخل بحيرة سد السرج الركامي، موضحًا أن الأحجار الجيرية الموجودة تحت السد تتحول بسهولة جدًا لمواد تذاب في الماء في بسهولة.

وقال الدكتور محمد حافظ عن كارثة سد السرج إن "المناطق الجيرية والتي تحولت لكهوف داخل بحيرة سد السرج الركامي، السد المساعد في إثيوبيا، الأحجار الجيرية الموجودة تحت سد السرج الإثيوبي... تتحول بسهولة جدا لمواد تذاب في الماء وخاصة الماء ببحيرات تخزين الماء للسدود الضخمة".

وأكد الدكتور محمد حافظ أن "المياه تصبح أكثر حمضية بسبب غاز الميثان الناتج عن تعفن (الغابات الإستوائية)، التي تم إغراقها تحت سطح مياه التخزين فتحولت لمعمل عملاق لإنتاج غاز الميثان، والذي يحتوي على (4 ذرات كربون) وليس مثله مثل غاز (ثاني أوكسيد الكربون والذي يحتوي على ذرة كربون واحدة)".

وتابع محمد حافظ "غاز الميثان أكثر حموضة من غاز ثاني أكسيد الكربون عند إذابته في المياه وتحوله لحامض الكربونيك، وبمجرد هبوط معامل الحموضة في بحيرة التخزين لأقل من (7.0) تبدأ في ذوبان الأحجار الجيرية وإنشاء (كهوف)..".

الأرصاد تحذر، أمطار متوسطة على هذه المناطق غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على جنوب سيناء والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالي وتكون هناك شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث يسود طقس معتدل شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارا جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17