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أخبار مصر

الأرصاد تحذر، أمطار متوسطة على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على جنوب سيناء والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالي وتكون هناك شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 04 - 11- 2024

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث يسود طقس معتدل شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة  نهارا جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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