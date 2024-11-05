الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر

السكر، فيتو
السكر، فيتو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا جديدا بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين. 

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء بالجريدة الرسمية، تشكيل اللجنة من الأعضاء التاليين: 

كل من رئيس جهاز حماية المستهلك

 نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية

رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه وممثل عن وزارة الاستثمار 

وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن وزارة الزراعة وممثل عن وزارة الصناعة 

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

ممثلو شركات إنتاج السكر وممثلو موزعي السكر وممثلو مستوردي السكر.

نظام التأمين الاجتماعي 

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا آخر لمجلس الوزراء بشأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة، ونظام التأمين الاجتماعي العام. 

 

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الاتحاد العام للغرف التجارية الهيئة العامة للسلع التموينية الجريدة الرسمية

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