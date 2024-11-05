المعمل الجنائي يعاين آثار حريق فرن بلدي في الظاهر للوقوف على الأسباب

وصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة لمعاينة آثار حريق اندلع داخل “فرن عيش بلدي ” بدائرة قسم شرطة الظاهر، دون وقوع أية إصابات، للوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر، عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من “فرن عيش” بمنطقة الظاهر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الظاهر، وجرى السيطرة على الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.