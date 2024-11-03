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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لكشف سبب حريق التهم محتويات شقة في السيدة زينب

حريق بشقة سكنية،
حريق بشقة سكنية، فيتو

انتدبت نيابة السيدة زينب الجزئية المعمل الجنائي لكشف سبب حريق نشب داخل عقار بمنطقة السيدة زينب، والتهمت النيران محتويات شقة في الطابق الثالث.

نشوب حريق في عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة السيدة زينب

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق فى عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة السيدة زينب.

 وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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