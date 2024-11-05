الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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حوادث

الأمن يحقق في واقعة فقء عين طالبة على يد زميلها داخل مدرسة ابتدائي بالعجوزة

الأمن يحقق في واقعة
الأمن يحقق في واقعة فقء عين طالبة على يد زميلها

تواصل أجهزة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات فقء عين طالبة بالصف السادس الابتدائي على يد زميل لها بإحدى المدارس التي تقع بدائرة قسم شرطة العجوزة، من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات والاستماع لشهود العيان.

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد إصابة طالبة بالصف السادس الابتدائي، بجرح بالعين، داخل مدرسة بالعجوزة. 

وتبين من خلال التحريات الأولية أن طالب زميل المصابة، تسبب في إصابتها داخل المدرسة، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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اجهزة البحث الجنائي كشف ملابسات واقعة فقع عين تلميذة بالصف الابتدائي قسم شرطة العجوزة

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