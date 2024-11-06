الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 67 متهما بأعمال البلطجة وهارب من المراقبة و126 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

مداهمة البؤر الإجرامية،
مداهمة البؤر الإجرامية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 9 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و67 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و305 تجار مخدرات بحوزتهم 269 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 126 فردًا محلي الصنع.

حملة مكثفة تغلق 27 محلا شهيرا في الحصري

مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الساحلى

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 26 ألف مخالفة مرورية وفحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 15 منهم وإعادة 19 دراجة نارية مبلغ بسرقتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.


عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إدارات البحث الجنائي البلطجة وهاربين من المراقبة النيابة العامة جرائم تجارة المخدرات والسرقات حيازة المواد المخدرة حملات وزارة الداخلية عقوبة حيازة المواد المخدرة

مواد متعلقة

حملة مكثفة تغلق 27 محلا شهيرا في الحصري

مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الساحلى

تحرير 1390 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

السيطرة على حريق التهم 3 طوابق بمعرض أثاث في دمياط

التحقيق مع المتهمين بسرقة شقة مؤرخ للأسرة الملكية، المسروقات تقدر بملايين الجنيهات

القبض على المتهمين بسرقة مقتنيات ثمينة من شقة بالعجوزة

الداخلية تنظم الملتقى الأول للمواطنة الرقمية

الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المواد المخدرة

الأكثر قراءة

ترامب: نصرنا الليلة سيكون كبيرا وكامالا هاريس تحذره

بعد الاحتفال بزواجها، ما لا تعرفه عن راندا عبد السلام

بالأسماء، مصرع وإصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بسوهاج 

بالأسماء، قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي للمرأة وصفاء أبو السعود ضمن القائمة

انتهى اللقاء وبقيت الظاهرة، كيف أذل رونالدو الجديد مانشستر سيتي بدوري الأبطال (فيديو)

ملخص مباراة ريال مدريد وميلان بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

بعد اتهام ماسك، جوجل تكشف سبب إخفاء بيانات عن مراكز الاقتراع لمؤيدي ترامب

المتظاهرون يشعلون النيران في شوارع تل أبيب احتجاجا على إقالة جالانت (فيديو)

منوعات

المزيد

بعد اتهام ماسك، جوجل تكشف سبب إخفاء بيانات عن مراكز الاقتراع لمؤيدي ترامب

العثور على 5 كتب آرامية في تركيا تعود لـ 1800 عام

مسجد بولاية أوهايو يتحول إلى مركز اقتراع في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم مطاردة الأسد في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads