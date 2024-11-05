مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الساحلى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الساحلى، اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارات الاسعاف المصابين الى المستشفى والجثامين إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على الطريق الساحلي بمحافظة البحيرة.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة من السائق مما أسفر عن مصرع شخصين واصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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