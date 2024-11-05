"الدراسات السياسية العالمية": تصدر النساء المشهد الانتخابي مؤشر جيد لـ هاريس

قال باولو فون شيراك، رئيس مركز الدراسات السياسية العالمية بواشنطن، إنه سعيد لأنه يرى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تسير بشكل سلمي، خاصة أن الولايات المتحدة دولة بها العديد من الاختلافات والتنوع.

إقبال النساء الأمريكيات على الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأضاف «شيراك» خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أنه يبدو أن من أقبل على التصويت المبكر معظمهم من النساء، وهذا مؤشر جيد لكامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، لا سيما، وأن معظم النساء سيصوتون لها، موضحًا أن هذا لا يعني أنها سوف تفوز بالانتخابات، خاصة وأن دونالد ترامب المرشح الجمهوري، نجح في الحصول على دعم العديد من المؤسسات التي كانت لا تدعمه من قبل لا سيما مجموعات اللاتينيين ومجموعات من الطبقة العاملة.

وتابع رئيس مركز الدراسات السياسية العالمية بواشنطن: «أنه في ظل الوضع الحالي ليس لدي فكرة عما سيحدث في نهاية الانتخابات، وما هي النتيجة خاصة في الولايات المتأرجحة».

من يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

وتابع «أعتقد أن الفائز سيفوز بفارق ضئيل للغاية، إذ أنه في عام 2020 فاز جو بايدن بفارق ضئيل للغاية، وحدث ذلك في 2016 عندما فاز ترامب بفارق ضئيل جدًا في الأصوات، وأعتقد أننا يمكن أن تنبأ بشي مشابه لهذا العام».