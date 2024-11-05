هاريس تعد سكان فلوريدا بترخيص "المارجوانا" لكسب أصواتهم بالانتخابات

الانتخابات الأمريكية 2024، قال مهران عيسى، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من ولاية فلوريدا، إن 21% من الناخبين في فلوريدا من اللاتين، لكن هؤلاء الناخبون ليسوا متفقين على رأي سياسي أو توجه واحد، لافتًا إلى أن كل طبقة منهم لها توجهات ومعتقدات مختلفة، حتى هذا العرق مختلف فيما بينه على توجهاته، لكن هذه الفئة في الفترة الانتخابية السابقة كانوا يصوتون للحزب الديمقراطي بشكل عام.

أصوات الأمريكيين في فلوريدا

وأضاف عيسى، خلال رسالة على الهواء، أن اللاتينيين كانوا يصوتون للجمهوريين في محاولة لمعاقبة الديمقراطيين على انفتاحهم على نظام كوبا، حيث إن معظمهم من المهاجرين من كوبا وعلى خلاف مع النظام الكوبي، ويقولون بأنهم فروا من النظام هناك، لكن انفتاح الديمقراطيين على هذا النظام جعلهم يصوتون بشكل عكسي للجمهوريين.

وعد هاريس لسكان فلوريدا

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من فلوريدا، إلى أن هذه الولاية لها مطلبان أساسيان، ويسعى الكثير من الأشخاص في هذه الولاية للحصول على ترخيص المارجوانا الترفيهية، وهذا ما وعدت به هاريس في حملتها الانتخابية بهدف كسب أصواتهم، ولكن الجمهوريين ليسوا منفتحين على هذا الأمر بشكل كبير.