الزملوط يستعرض في مؤتمر صحفي جهود الدولة لتنمية الوادي الجديد

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، عددًا من رؤساء التحرير والصحفيين والمراسلين بالمؤسسات الصحفية المصرية القومية والخاصة، في مؤتمرٍ صحفيٍ موسع اتسم بالنزاهة والشفافية، حول "الوادي الجديد بين الحاضر والمستقبل" بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعددٌ من القيادات الشعبية بالمحافظة.

حيثُ عرض المحافظ جهود الدولة لتنمية الوادي الجديد، والتي انطلقت منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة المليون ونصف فدان من مدينة الفرافرة عام ٢٠١٦، ثم نتائج اللقاء الرئاسي بأبناء الوادي الجديد عام ٢٠١٩ التي تُوجت ب(٢٧) قرار رئاسي لخدمة مسار التنمية كان من بينها إنشاء العاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد، والتي مثلت مبعث التنمية الحقيقية على أرض المحافظة.

كما استعرض محافظ الوادي الجديد، مقومات البنية الأساسية للمحافظة بما تشمله من طرق وشبكات اتصالات وكهرباء، موضحا أن الدولة أنفقت ما يزيد عن ١٠٠ مليار جنيه خلال السبع سنوات الماضية لتنمية الوادي الجديد في كافة القطاعات، وعرض لأهم المبادرات ومجالات التنمية التي تبنتها المحافظة وعلى رأسها قطاعي الزراعة والتعليم.

وفتح الزملوط، باب الحوار وناقش المحافظ أسئلة واستفسارات الصحفيين التي تطرقت لمستقبل التنمية الزراعية بالوادي الجديد، ومشروعات الجذب السكاني، وجهود المحافظة المستمرة للتوسع في مبادرات السلع الغذائية وإقامة المعارض الموسمية على مدار العام.

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