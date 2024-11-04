مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه فيما أصيب 4 أخرون، في حادث مروري، مساء اليوم الإثنين، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.



تبين تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي بالطريق الواصل بين مدينة " موط"، وقرية " الدهوس"، التابعة لمركز الداخلة أسفر عن مصرع أحمد محمود أحمد حسن، 24 عامًا، وإصابة كل من مصطفى أبوبكر عبد السلام، 33 عامًا، آسر مصطفى أبو بكر، عامين، شيرين فوزي يوسف، 27 عامًا، أحمد مجدي أحمد، 17 عامًا، بجروح وإصابات متنوعة في الجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفي والمصابين لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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