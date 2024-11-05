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خارج الحدود

أول قرية أمريكية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الأمريكية،
الانتخابات الأمريكية، فيتو

أعلنت قرية ديكسفيل نوتش الأمريكية، نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء عملية التصويت والفرز خلال دقائق.

 

تعادل هاريس وترامب فى تصويت قرية ديكسفيل نوتش

وأظهرت نتيجة الاقتراع ديكسفيل نوتش تعادل مرشحي الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، ودونالد ترامب، بثلاثة أصوات لكل منهما.

 

وتقع قرية ديكسفيل نوتش في غابات ولاية نيوهامشير، عند حدود كندا التي صوت فيها ستة أشخاص فقط.

ويفتح مركز الاقتراع عادة في هذه القرية منتصف ليلة الانتخابات في تقليد متبع منذ عام 1960مما يجعلها تحمل لقب "الأولى في الأمة".

 

عدد ناخبو قرية ديكسفيل نوتش يبلغ 6 أفراد

وحسب موقع الحرة، صوت ناخبو ديكسفيل نوتش، البالغ عددهم 6 أفراد بالاقتراع السري في غرفة بفندق محلي تم تجهيزها ليوم الانتخاب، ثم تم فرز الأصوات بسرعة وإعلان النتائج.

وهذه القرية لا تعبر بالضرورة عن اتجاهات الناخبين في ولاية نيوهامشير، ولا في عموم البلاد، ولكن طريقة التصويت وسرعة إعلان النتائج وقلة عدد المصوتين تجذب اهتمام وسائل الإعلام.

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