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خارج الحدود

خطابات نهاية الحملة الانتخابية، ترامب يهاجم وهاريس تدعو للتفاؤل

ترامب وهاريس، فيتو
ترامب وهاريس، فيتو

في ختام مسيرة استمرت قرابة عقد من الزمن هيمن فيها على المشهد السياسي الأمريكي، ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطابًا قد يكون الأخير في حملاته الانتخابية، وذلك في غراند رابيدز بولاية ميشيغان.

وركز ترامب في خطابه على توجيه انتقادات حادة لمنافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، ولزعيمة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، إلى جانب الحزب الديمقراطي.

ترامب يصف هاريس: "ذات معدل ذكاء منخفض للغاية"

وجه ترامب انتقادات مباشرة لهاريس، واصفًا إياها بأنها "ذات معدل ذكاء منخفض للغاية"، قائلًا: "نحن لا نحتاج إلى شخص بمعدل ذكاء منخفض". كما وصف بيلوسي بأنها "شخصية مجنونة وتغش كثيرًا"، وواصل الهجوم عليها بتعليقات قاسية.

في المقابل، اختتمت كامالا هاريس حملتها الانتخابية بأسلوب مختلف، حيث تجنبت ذكر اسم ترامب بشكل مباشر في خطابها الأخير الذي ألقته في مدينة فيلادلفيا. وقالت هاريس: "يسرني العودة إلى مدينة الحب الأخوي، حيث وُضع أساس ديمقراطيتنا"، مؤكدة أن الانتخابات الحالية فرصة لطي صفحة "عقد من السياسة التي كانت مدفوعة بالخوف والانقسام".

وختمت هاريس حديثها بقولها: "هذه الليلة، سننهي كما بدأنا، بالتفاؤل، والطاقة، والفرح".

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