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منها الانتخابات الأمريكية، عوامل ساهمت في زيادة الطلب على الشحن الجوي

الشحن الجوي، فيتو
الشحن الجوي، فيتو
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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر سبتمبر 2024، والتي أظهرت استمرار النمو السنوي الملحوظ في مستويات الطلب.

ارتفع إجمالي الطلب العالمي للشهر الرابع عشر على التوالي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 9.4% مقارنةً بشهر سبتمبر 2023 (10.5% بالنسبة للعمليات العالمية).

ارتفعت السعة، التي تُقاس بطن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، بواقع 6.4% مقارنةً بشهر سبتمبر 2023 (8.1% بالنسبة للعمليات العالمية). وترتبط هذه الزيادة إلى حد كبير بارتفاع سعة الحمولة في طائرات الشحن الدولي بنسبة 10.3%، والتي جاءت في ضوء النمو السنوي المسجل من خانتين على مدى 41 شهرًا على التوالي.


وتعليقًا على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "يدعو النمو الذي حققته أسواق الشحن الجوي في سبتمبر إلى التفاؤل بمستقبل القطاع. ويواصل حجم الحمولة تسجيل مستويات طلب غير مسبوقة، حيث حقق نموًا بنسبة 9.4% على أساس سنوي، كما سجلت العائدات ارتفاعًا يبلغ 11.7% مقارنةً مع العام الفائت وبنسبة 50% بالمقارنة مع 2019، ونتوقع تحقيق نهاية قوية للعام الجاري في ضوء هذه البيانات. 

 

وتشكل نتيجة الانتخابات الأمريكية عاملًا رئيسيًا في تغيير سياسات وقوانين الشحن الجوي على المدى البعيد".

وتشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على البيئة التشغيلية ما يلي:

نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% على أساس سنوي، وتنامي حركة تجارة البضائع الدولية لستة أشهر متواصلة لتصل إلى 2.8%. كما سجلت الحركة الشهرية ارتفاعًا بنسبة 1.4%، لتحقق النمو الأكبر خلال سبعة أشهر.


انخفاض مكون الإنتاج الصناعي العالمي للمؤشر الصناعي لمديري المشتريات إلى 49.9، ومكون طلبيات التصدير العالمية الجديدة إلى 47.5، ما يعني تراجع المؤشر إلى ما دون عتبة الـ 50 نقطة.


تراجع معدل التضخم العام في الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالي، بحسب المؤشر السنوي للأسعار الاستهلاكية، بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 2.4% في سبتمبر. كما شهد معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر تراجعًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليسجل نسبة 2.1%، ليواصل هذا التوجه الذي انطلق في يناير 2023.

 

 بينما حافظ التضخم الاستهلاكي على معدلاته المنخفضة في الصين، حيث سجل 0.4% في سبتمبر وسط تصاعد المخاوف المتعلقة بحدوث تباطؤ اقتصادي.
 

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