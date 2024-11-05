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محافظات

6 ندوات توعوية عن القضية السكانية والمشكلات المرتبطة بها بشمال سيناء

ندوات السكان
ندوات السكان

عقدت وحدات السكان الفرعية بمحافظة شمال سيناء 6 ندوات توعوية عن القضية السكانية والمشكلات المرتبطة بها بتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء،  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ وإشراف اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

 

السكان بشمال سيناء تعقد 6  ندوات عن القضية السكانية والمشكلات المرتبطة بها

وقالت أمانى أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة إن الندوات عقدت تحت مظلة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وبالتعاون مع الجهات الشريكة كالأزهر والأوقاف والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وأضاف أحمد أن الندوات ناقشت الزيادة السكانية وأثرها على الخطط التنموية التى تضعها الدولة،  السلوك الإنساني الإيجابي والأخلاق الحميدة، اختيار شريك الحياة والتفاهم الأسري، زيادة عدد المواليد وتنظيم الأسرة،  خطورة الزواج المبكر وأضراره النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات، الأخلاق النبيلة وبر الوالدين، تدهور القيم فى الحياة.

 

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ولفت خالد عبد الحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان الندوات عقدت بدعم فنى من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية وعقدت الندوات  بمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة العريش،  قرية وادى العمرو بمدينة الحسنة،  قرية أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد،  مقر الوحدة الصحية بمدينة الحسنة، مدرسة نهال العقيد الصناعية بنات بمدينة العريش، قاعة المؤتمرات بمجلس مدينة بئر العبد تحت إشراف رؤساء مجالس المدن وحضور أعضاء وحدات السكان الفرعية،  جمهور كبير من الشباب من المقبلين على الزواج والمتزوجين من الجنسين.

اختيار شريك الحياة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بداية جديدة لبناء الإنسان بمحافظة شمال سيناء بشمال سيناء

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