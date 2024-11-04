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محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام ويكرم العاملين بوحدة الغسيل الكلوى

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام ويكرم العاملين

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، مستشفي العريش العام للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام


وخلال جولته التفقدية تفقد المحافظ عددا من أقسام المستشفى، واطمأن على المرضي وتأكد من تقديم  الخدمات لهم والاستماع إلى مطالبهم ووجه بسرعه تلبيتها.


وأشاد المحافظ بالاطباء وهيئة التمريض والهيئة المعاونة والعاملين في المستشفى علي الجهود المبذولة في خدمه المواطنين.


وخلال جولته التفقدية  كرم المحافظ  العاملين بوحدة غسيل الكلى بالمستشفى على جهدهم المتميز في تقديم خدمة طبية  جيدة للمرضى، وذلك في حضور مدير عام الصحة ومدير المستشفى.

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