الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد مؤتمرا جماهيريا حاشدا لقبيلة الترابين  

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

شهد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء مؤتمرا جماهيريا حاشد نظمته قبيلة الترابين في سيناء ضمن احتفالات المحافظة بذكرى نصر اكتوبر وبالذكرى ال ٥٦ لصمود وتحدي أهالي سيناء بمؤتمر الحسنة الشهير عام ١٩٦٨.

 

محافظ شمال سيناء يشهد مؤتمر جماهيري حاشد لقبيلة الترابين ضمن الذكرى السنوية لمؤتمر الحسنة 
 

جاء ذلك في حضور القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل والمواطنين في وسط سيناء.
 

وأكد المحافظ علي أن سيناء في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ، وأنه في جميع لقاءاته يذكر سيناء وأهلها بكل خير، وأن سيناء في عهد الرئيس تشهد مشروعات تنموية كبيرة ،حيث أنفقت الدولة أكثر من 700 مليار جنيه علي عمليات التنمية في سيناء في عهد فخامه الرئيس.

 


 

واضاف المحافظ  ،  أن ذكري مؤتمر الحسنة الشهير نستمد منه عدة أشياء علي رأسها الوطنية ، والتي تعلمناها من الآباء والأجداد ، موجها التحية والشكر إلي قبائل سيناء علي دورهم الوطني علي مر العصور.

محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام ويكرم العاملين بوحدة الغسيل الكلوى

محافظ جنوب سيناء: الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا 2030

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ شمال سيناء محافظ جنوب سيناء مستشفى العريش العام مستشفى العريش

الأكثر قراءة

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

سبائك الذهب تواصل ارتفاعها، وصلت لأرقام خيالية

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي

وزير المالية يكشف انخفاض الدين وتقليل الاقتراض، وأين ذهبت أموال رأس الحكمة

ضائقة مالية تنهي حياة شاب شنقا في الأقصر

وزير المالية يكشف موعد تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية بالكامل

رغم العروض السعودية المغرية، وجهة أوروبية مفاجئة لمحمد صلاح في الموسم المقبل

منوعات

المزيد

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

المزيد

خدمات

المزيد

35 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالأسواق

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أسباب متلازمة القولون المتهيج وطرق علاجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

هل العربون يعد نوعًا من توثيق الصفقة؟، أمين الفتوى يوضح موقف الشرع والقانون

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads