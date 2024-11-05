محافظ شمال سيناء يشهد مؤتمرا جماهيريا حاشدا لقبيلة الترابين  

شهد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء مؤتمرا جماهيريا حاشد نظمته قبيلة الترابين في سيناء ضمن احتفالات المحافظة بذكرى نصر اكتوبر وبالذكرى ال ٥٦ لصمود وتحدي أهالي سيناء بمؤتمر الحسنة الشهير عام ١٩٦٨.

محافظ شمال سيناء يشهد مؤتمر جماهيري حاشد لقبيلة الترابين ضمن الذكرى السنوية لمؤتمر الحسنة



جاء ذلك في حضور القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل والمواطنين في وسط سيناء.



وأكد المحافظ علي أن سيناء في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ، وأنه في جميع لقاءاته يذكر سيناء وأهلها بكل خير، وأن سيناء في عهد الرئيس تشهد مشروعات تنموية كبيرة ،حيث أنفقت الدولة أكثر من 700 مليار جنيه علي عمليات التنمية في سيناء في عهد فخامه الرئيس.





واضاف المحافظ ، أن ذكري مؤتمر الحسنة الشهير نستمد منه عدة أشياء علي رأسها الوطنية ، والتي تعلمناها من الآباء والأجداد ، موجها التحية والشكر إلي قبائل سيناء علي دورهم الوطني علي مر العصور.