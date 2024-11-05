الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بمشاركة 36 دولة، انطلاق احتفالية تخريج دفعة جديدة من الوافدين بالأزهر «شهداء غزة 2»

احتفالية تخريج دفعة
احتفالية تخريج دفعة جديدة من الوافدين بالأزهر، فيتو
ads

 انطلقت منذ قليل فعالية احتفالية الأزهر لتخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين في الأزهر الشريف لعام 2024م، وتحمل اسم «شهداء غزة 2»، التي ينظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات.

 وقد انطلقت الاحتفالية برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحضور فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

 

 كما حضر الاحتفالية الدكتور شفر الدين كامبو، الوزير السابق للتنمية البشرية في إندونيسيا ورئيس مؤسسة السلام في العالمين، وفضيلة الدكتور علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية نائبًا عن فضيلة مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر وعلمائه، وعدد من السفراء وممثلي السفارات الأجنبية في مصر، وطلاب يمثلون 36 دولة حول العالم.

وكان فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد قرر العام الماضي إطلاق اسم «دفعة شهداء غزة»، على دفعة الخريجين من الطلاب الوافدين، ليظل شهداء فلسطين في ذاكرة الطلاب وذاكرة ذريتهم إلى يوم الدين؛ وهذا في إطار دور الأزهر ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الطلاب الوافدين الطلاب الوافدين في الأزهر الطلاب الوافدين والأجانب القضية الفلسطينية الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين مركز الازهر للمؤتمرات الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

مواد متعلقة

خلال لقاء مع المحافظ، شيخ الأزهر يوافق على إقامة مشروع تنموي ضخم بأسيوط

حفظ النسل بين الشرع والطب، الجامع الأزهر يعقد الملتقى الفقهي الأول

الأكثر قراءة

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

سبائك الذهب تواصل ارتفاعها، وصلت لأرقام خيالية

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي

ضائقة مالية تنهي حياة شاب شنقا في الأقصر

وزير المالية يكشف انخفاض الدين وتقليل الاقتراض، وأين ذهبت أموال رأس الحكمة

وزير المالية يكشف موعد تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية بالكامل

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

المزيد

خدمات

المزيد

35 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالأسواق

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أسباب متلازمة القولون المتهيج وطرق علاجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

هل العربون يعد نوعًا من توثيق الصفقة؟، أمين الفتوى يوضح موقف الشرع والقانون

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads