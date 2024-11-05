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خارج الحدود

ملايين الدولارات وممر آمن، موقع عبري ينشر تفاصيل عرض قدمه نتنياهو لحركة حماس

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت تقارير إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض تقديم "ملايين الدولارات وممر آمن لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس في غزة".

 

وأوضحت "القناة 12" في تقرير أنه "في إطار الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده لعرض عدة ملايين من الدولارات مقابل كل رهينة يطلقون سراحها".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن التقرير قوله إن "رئيس الوزراء مستعد أيضا لضمان مرور آمن خارج غزة للذين يطلقون سراح الرهائن".

وأضافت أن "نتنياهو أصدر توجيهات بشأن ذلك خلال مشاورات أمنية الليلة، كما ناقش هذه الجهود بشكل علني الشهر الماضي، إلا أنها لم تكتسب زخمًا".

وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إنه "يرسل الجنود إلى المعركة ويبيع دماءهم بثمن بخس"، فيما أوضح في وقت سابق أن الهدف من التسريبات الكاذبة والمزورة هو نسف صفقة الرهائن.

وأكدت حركة "حماس" أن فضيحة التسريبات في مكتب نتنياهو استخدمت كذرائع لأخذ قرارات أو تبريرها في إطار الحرب بحق الشعب الفلسطيني، موضحة أن كل ما جرى كان مخطط له مسبقا.

كما جددت حركة "حماس" تأكيد "موقفها في التعامل بإيجابية مع أي مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان والانسحاب من غزة، وعودة النازحين وكسر الحصار وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل حقيقية".

 

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