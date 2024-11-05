محافظ الشرقية: حملات مكثفة بالمراكز والمدن لإزالة 728 إعلانا

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

المهندسة أميرة محمد الشحات

وأكدت المهندسة أميرة محمد الشحات مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع ٧٢٨ إعلانا مخالف وبدون ترخيص خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤م.

ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات

شدد محافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة مطالبا بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقًا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.