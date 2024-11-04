محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتوسعة الطرق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن محافظة الشرقية جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن، وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

اعمال الرصف والتوسعة بطحلة بردين

جاء ذلك خلال تفقده أعمال الرصف والتوسعة والإزدواج الجارية بطريق طحلة بريدين / بني هلال وصولًا لنزلات الطريق الإقليمي بطول 2.5كم وبتكلفة 66 مليون جنيه والذي يأتي ضمن مشروع رصف وتوسعة وإزدواج طريق أبو حاكم / ميت أبو علي / طحلة بردين مرورًا بقريتي بني هلال وبني صالح وصولًا لنزلات الطريق الإقليمي بطول 18 كم وبتكلفة 140 مليون جنيه والمنفذ بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء حيث يمثل الطريق محورًا مروريًا يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولا للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

المحود المرورى الجديد

وأوضح محافظ الشرقية ان المحور المروري الجديد يُساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الزقازيق / بلبيس / العاشر ويعمل على توفير الوقت والجهد أمام وصول العاملين لمصانعهم بمدينة العاشر من رمضان ويربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي ويعمل على تسهيل المرور حتى مدينة ديرب نجم وصولًا لمحافظات شرق الدلتا.

شرحا تفصيليا لمحافظ الشرقية

وقدم المهندس المسؤول عن تنفيذ المشروع شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال إزدواج وتوسعة طريق طحلة بردين - بني هلال بدءًا من كوبري النجار وصولًا لنزلات الطريق الإقليمي بطول 2.5كم

تكلفة الطريق 66 مليون جنيه

بمتوسط عرض 12.5 م بكل اتجاه وبتكلفة إجمالية 66 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم وضع طبقات التأسيس بطول المسافة بالاتجاهين والانتهاء من رصف مسافة 200م بالجانب الأيمن للطريق وجار تكثيف الأعمال لنهو المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد.

تذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة

ومن جانبه أوضح المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية بتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة للأعمال تم التنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لنقل وتعديل مسار كابل الكهرباء المغذي لمحطة معالجة بني هلال وتم الإنتهاء من كافة الأعمال

الانتهاء من تركيب 61 عامود كهرباء

وإعادة إطلاق التيار مرة أخرى وتشغيل المحطة وكذلك الإنتهاء من تركيب 61 عامود كهرباء بالجزيرة الوسطي للطريق من إجمالي 120 عامود وجار مد أسلاك الكهرباء وتركيب كشك كهرباء بسعة 1.5 ميجا وات بتكلفة تصل إلى 6 ملايين جنيه وجار استكمال الأعمال بالطريق لنهوه طبقًا للجدول الزمني المحدد وتشغيله أمام حركة السيارات والمواطنين.

الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالطريق

وشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الجارية بالطريق وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لدخول الطريق الخدمة ، والذي يمثل محورًا مروريًا هامًا يساهم في تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.