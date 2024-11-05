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محافظ الشرقية يدعم بعثة الهوكي للسيدات قبل المشاركة بالبطولة الدولية في عمان

محافظ الشرقية يستقبل
محافظ الشرقية يستقبل أعضاء بعثة الهوكي سيدات بنادي الشرقية

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  بمكتبه في الديوان العام، أعضاء بعثة فريق الهوكي (سيدات) بنادي الشرقية الرياضي  وذلك قبل سفرهم للمشاركة في البطولة الدولية  التي ستقام في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2024 بمدينة مسقط بسلطنة عمان.

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البطولة بالفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2024

 جاء ذلك في حضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، وإبراهيم الباجوري عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة المشاركة بالبطولة بالاضافة الى الدكتور أحمد إبراهيم وكيل مديرية الشباب للرياضة، والدكتور عمر حجازي معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ، والكابتن محمد أبو اليزيد المدير الفني للفريق، وسمية السيد مدرب الفريق .

 

 

التحلي بالروح الرياضية 

وحرص المحافظ على مصافحة اللاعبات مشددًا على ضرورة بذل أقصى الجهد والتحلي بالروح الرياضية العالية وتحقيق الفوز بالبطولة ورفع اسم مصر والمحافظة عاليًا.

الشكر لمديرية الشباب والأجهزة الفنية 

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية مقدمًا الشكر لمديرية الشباب وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية والجماعية لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ونفسيًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

 

الدعم المستمر لقطاع الشباب

 من جانبه تقدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته لكافة الأنشطة والمبادرات الشبابية، وكذلك الدعم المستمر لمراكز الشباب والأندية الرياضية وتذليل كافة العقبات للارتقاء بالمنظومة الرياضية لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة ولتحقيق مزيدًا من الانتصارات والبطولات في قطاع الرياضة.

 

الدكتور حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية

وثمن الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي جهود المحافظ لرعايته جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالنادي.

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مجسم للعبة الهوكى هدية للمحافظ 

وفي نهاية اللقاء أهدى أعضاء البعثة لمحافظ الشرقية مجسمًا للعبة الهوكي تقديرًا لدعمه الدائم والمستمر للفريق في  البطولات والفعاليات الرياضية داخل وخارج المحافظة.

 

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