الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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اقتصاد

كيف تختار شركات التأمين الطبي لموظفي الشركات؟

التأمين الطبي، فيتو
التأمين الطبي، فيتو

توفر شركات التأمين للشركات أفضل أسعار التأمين الطبي للمؤسسات، لمساعدته في توفير أحد أهم أنواع التأمين، الذي يقدم كل العروض والخدمات الطبية بما يتناسب مع حجم النفقات المالية للشركة المؤمن عليها طبيًّا. ويساعد هذا التأمين المؤمن عليه في تغطية المصاريف الطبية التي يدفعها في حالة مرضه؛ من تكاليف الإقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية والأشعات والتحاليل والأدوية.
 

خدمات شركات التأمين الطبي للمؤسسات

- التأمين الطبي هو أحد أشهر المزايا التي تقدمها المؤسسات والشركات للعاملين بها، ومن هنا ظهرت احتياجات المؤسسات لـ شركات تأمين صحي والتي تقوم بتقديم تغطية طبية شاملة عن طريق قيام الشركة بدفع كل أو جزء من اشتراك موظفيها السنوي في التغطية التأمينية المتعاقد عليها مع شركة التأمين.

-و من خلال عقد يتم إدراجه بين شركة تأمين صحي والمؤسسة أو الشركة الخاصة، يحصل الموظفين على تغطية طبية تلبي احتياجاتهم من كشف، وعلاج، وأشعة، وفحوصات وتحاليل طبية خلال مرحلة المرض، وتقوم شركة التأمين حينها بتحمل جزء أو كل المبلغ المطلوب من الموظف وفي المقابل تقوم الشركة باستقطاع جزء شهريًّا من مرتب الموظف مقابل المبلغ المدفوع للتأمين.

- كذلك تقدم بعض شركات تأمين صحي ميزة مهمة وهي إمكانية ضم عائلات الموظفين إلى التأمين ليشملهم.

-توفر  شركات التأمين الطبي للمؤسسات أفضل أسعار التأمين الطبي للمؤسسات، لمساعدتك في توفير أحد أهم أنواع التأمين، الذي يقدم كل العروض والخدمات الطبية بما يتناسب مع حجم النفقات المالية للشركة المؤمن عليها طبيًا، ويساعد هذا التأمين المؤمن عليه في تغطية المصاريف الطبية التي يدفعها في حالة مرضه؛ من تكاليف الإقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية والأشعات والتحاليل والأدوية.

 

ما أهمية وجود شركات تأمين صحي في المجتمع؟

وجود تأمين صحي ضرورة لا غنى عنها، وتعتبر من أهم سمات الشركات الناجحة لجلب الموظفين من خلال تقديم مميزات تواكب عصرنا الحالي.

 

وتتمثل أشهر النقاط لأهمية شركات تأمين صحي في:


-توفير تغطية واسعة للتأمين الصحي، مما يحسن من قدرة المؤسسات على تقديم عروض عمل تنافسية وتوظيف كوادر أفضل.

-تغطية احتياجات الموظفين الحاليين من الناحية الطبية، مما يزيد من ولائهم للمؤسسات ومدى رضاهم عن العمل، حيث أشارت إحدى الدراسات الأمريكية عام 2018 إلى أن 55% من الموظفين أقروا بأن التأمين الطبي هو ميزة إضافية تؤثر على مدى رضا الموظف وقبوله للعمل أو استمراره فيه.

-تقديم خطط أسعار تناسب جميع الظروف والشركات والموظفين فيها وتلبي احتياجاتهم.
وضع معايير عالية لجودة الخدمة المقدمة.
توفير شبكة تضم عدد ضخم من مقدمي الرعاية الصحية.
-تقديم خدمة التواصل عبر الخط الساخن مع أخصائيين طبيين، والمتخصصين في تسوية المطالبات لضمان أفضل الخدمات.

 

ما مواصفات أفضل شركة تأمين طبي؟

تتمتع معظم الشرطات التي تندرج تحت قائمة شركات تأمين صحي بمميزات متشابهة، ولكن على الأغلب تتميز كل شركة عن الأخرى بميزة قوية تجعلها تتفوق على نظيراتها من الشركات، وباعتبار بروكرج انشورنس واحدة من أفضل شركات التأمين الطبي على المستوى الحالي 

 

 أرخص شركة تأمين طبي، وأهم مواصفاتها كالتالي:

-تقديم العديد من الوثائق التي تناسب مختلف الشركات.

-تغطية معظم - وإن لم يكن كل - ما يحتاجه الموظفين في التأمين الطبي.

-تقديم أسعار تنافسية.

-إتاحة الاستفادة من التغطية الطبية على مدار مدة الوثيقة بتساهيل داخلية من الشركة للمؤسسات والأفراد.

-توفير تطبيق يمكن من خلاله التعرف على كل ما يخص باقة التأمين الخاصة بشركتك.

-التعاقد مع شبكة واسعة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية لتساعد المرضى بشكل واسع.

-توفير تغطية علاجات المرضى الداخلية في أي وقت من خلال التطبيق الخاص بالشركة.

-توفير خط ساخن على مدار أيام الأسبوع مع فريق عمل قائم على الخدمة بشكل فعال لمساعدة المرضى بشكل أفضل.

-تقديم برامج عديدة للعائلات وللشركات من خلال الخدمات الصحية الأفضل على الإطلاق بالرعاية الصحية المثالية.

ملاحظة: يجب أن يكون عدد الموظفين من 20 إلى 200 شخص.

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