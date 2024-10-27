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اقتصاد

الاتحاد المصري للتأمين يعقد ورشة عمل حول المستجدات في “التأمين الطبي”

دور التحول الرقمي
دور التحول الرقمي في تطوير النظام الصحي،فيتو

نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024 عن أهم المستجدات في التأمين الطبي بالاشتراك واعتماد الأمم المتحدة، ضمن جهود الاتحاد لتعزيز الوعي بأحدث المستجدات في مجال التأمين الطبي، بما يعكس التزامه المستمر بتطوير القطاع ودعم العاملين به.

يأتي ذلك تأكيدًا لدور الاتحاد المصري للتأمين في التوعية عن أهم المستجدات في التأمين الطبي. وفي إطار اهتمامه بالارتقاء بالمهن التأمينية والإسهام الفعال في دعم الخبرات بسوق التأمين المصري والاطلاع على كل ما هو جديد بالأسواق الأخرى بما ينعكس على نتائج سوق التأمين المصري.
 

 

 

أبرز التطورات في التأمين الطبي

 

وتناولت ورشة العمل أبرز التطورات في التأمين الطبي وأساليب مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها السوق المحلية والعالمية. كما تم مناقشة أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة المخاطر الصحية، بالإضافة إلى استعراض استراتيجيات مبتكرة لزيادة كفاءة خدمات التأمين الصحي وتحقيق رضا العملاء.

 


وحاضر في هذه الورشة كل من:
 الدكتور عبد الله أبو طالب - خبير منظمة الصحة العالمية.
 الدكتور  عصام القاضي -خبير الطباعة الحيوية.
 الدكتور  محمد علي مؤسس ومدير عام شركة DTC

أهم المحاور التي تناولتها ورشة العمل:

 

تمت مناقشة كيفية تعزيز السياحة العلاجية كفرصة واعدة للتأمين الطبي في مصر، حيث يتوفر في مصر خدمات رعاية صحية عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة، مما يقلل من تكاليف التأمين على الإجراءات الطبية المكلفة. وتعمل شركات التأمين العالمية، على تطوير خطط صحية تساهم في نمو وزيادة السياحة العلاجية، بما في ذلك مصر. كما يمكن لقطاع السياحة الاستشفائية في مصر الاستفادة من منتجعات البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط كوجهات للتعافي والاستشفاء بعد العلاج.
 

 

دور التحول الرقمي في تطوير النظام الصحي

 

وتناولت الورشة ايضًا الحديث عن دور التحول الرقمي في تطوير النظام الصحي عبر ربط جميع أطراف الرعاية الصحية في تطبيق واحد للهاتف المحمول، مما يتيح نظامًا بيئيًا موحدًا يدعم التواصل الفعال بين مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين والعملاء. حيث يسهم هذا التحول الرقمي في تعزيز كفاءة النظام الصحي وتحقيق فوائد شاملة لجميع الأطراف المعنية.

واستعرضت الورشة دور الابتكارات الحديثة في تحسين خدمات التأمين الطبي، بما يسهم في تقديم حلول متقدمة وغير تقليدية للرعاية الصحية، ويعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة، مع تحسين مستوى الرعاية الصحية المتاحة.
 

وقد حضر الورشة ما يزيد عن 80 من (مديري الاكتتاب الطبي -ومديري التعويضات الطبي – ومديري الشبكة الطبية)، وشملت الجلسات حوارات تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين، مما اتاح تبادل المعرفة والخبرات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.

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