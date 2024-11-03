الأحد 03 نوفمبر 2024
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رسالة الست المديرة!

كلمات السيدة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى في مؤتمرها الصحفى المشترك مع الدكتور مصطفى مدبولى Hتسمت بالرقة، وهى تتحدث عن الHقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. 

واهتمت بأن ترسل رسالة إلى المصريين مؤداها أنها متفائلة بنجاح هذا البرنامج وتحسن الاقتصاد المصرى مع الاستمرار في تنفيذ البرنامج.. وتأكيدا لذلك توقعت انخفاضا في معدل التضخم وارتفاعا في معدل النمو الاقتصادى وتراجع الديون مقارنة بالعام الماضى.

 
لكن لم تشر بشكل مباشر الست المديرة إلى المطلب المصرى الخاص بمراجعة الاتفاق المصرى مع الصندوق لتمديد الفترة الزمنية لإلغاء دعم المنتجات البترولية والكهرباء لتخفيض العبء على عموم المصريين، واكتفت بالقول إن الصندوق يتفهم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى نتيجة أوضاع المنطقة.. وأن الصندوق رفع قيمة القرض المقدم لمصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار.. 

 

وهنا يمكننا أن نستنتج أن المطالب المصرية الخاصة بمراجعة الاتفاق سوف تحتاج للتفاوض الجاد والشاق حولها مع إدارة الصندوق، وهى تختلف بالطبع عن مباحثات المراجعة الرابعة التى يقوم بها الصندوق للاقتصاد المصرى، وما تم إنجازه من برنامج الإصلاح الاقتصادى للحصول على شريحة جديدة من قرض الثمانية مليارات دولار.

 

مرحلة خطيرة جدًّا

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أما رسالة الست المديرة للمصريين فإنها تشى بتمسك الصندوق بمطالبه منا، وبدا هذا واضحا وهى تتحدث عن سعر الصرف المرن، وتشجيع القطاع الخاص، وتعديل سياسات الدعم، وهى أيضا تطمئننا بأن معدل التضخم سينخفض إلى 26 في المائة، مع أننا طالبنا بتمديد وقت إلغاء دعم الطاقة لنتمكن من تخفيض هذا المعيار الذى عاد للزيادة مجددا منذ أربعة أشهر مضت.

النمو الاقتصادى تشجيع القطاع الخاص دعم المنتجات البترولية سعر الصرف المرن معدل التضخم نمو الإقتصاد الاصلاح الاقتصادى الكاتب الصحفي عبدالقادر شهبيب فيتو بوابة فيتو

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