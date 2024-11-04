أنا مع حق أى مواطن بتناول ما يخص وطنه وسياسات بلده بالنقد وحتى بالرفض.. فهكذا تقضى حرية الرأى والتعبير.. لكننى بالقطع ضد تناول قضايا الوطن، خاصة قضايا الأمن القومى، باستخفاف.. فهذا سلوك غير مسئول..

وفى وقت الأزمات، كما حالنا الآن، يحتاج الوطن لمن يتناول أموره بكل مسئولية، لآن أى قول وكل قرار يكون له تداعياته على أبناء الوطن جميعًا وليس فقط على مُتَّخِذ القرار!



أما الاستخفاف فهو لا يساعد على إتخاذ القرار الصائب دوما، بل على العكس أنه قد يدفع لإتخاذ قرارات متهورة غير محسوبة جيدًا.. ولعلنا نتذكر كيف لم يعلن عبدالناصر قراره بتأميم قناة السويس إلا بعد أن توفرت له معلومات حول القوات البريطانية والفرنسية المحتشدة فى منطقتنا والوقت الذى تحتاجه لحشد قوات إضافية أخرى..

فهو قدر أن قراره هذا قد يفضى إلى خوض حرب، وهو ما حدث بالفعل عندما تعرضنا لعدوان ثلاثى فى خريف 1956، بريطانى فرنسى إسرائيلى.. وعندما وقع هذا العدوان لم يندفع جمال عبدالناصر أيضًا ويستجيب لدعوة زميل له بمجلس قيادة الثورة بأن يسلم نفسه للسفارة البريطانية لوقف العدوان وإنقاذ مصر..

فهو كما خطط بالدراسة لتأميم القناة رغم تحفظ عدد من زملاءه وقتها، فإنه بالدراسة أيضا تأهب للتصدى للعدوان الثلاثى ونجح فى إحراز نصر سياسي كبير ساهم فى إرساء دعائم نظام دولي جديد يعتمد على قطبين جديدين هما أمريكا والاتحاد السوفيتي.. والآن نحن نواجه تحديات ضخمة تحتاج لكل العقل والحكمة فى مواجهتها وتخطيها.