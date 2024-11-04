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محافظات

محافظ القليوبية يلغي تكليف رئيس قرية ترسا بطوخ

مهندس أيمن عطية محافظ
مهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، فيتو

 قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية خلال جولته اليوم بقرية ترسا بمركز ومدينة طوخ إلغاء تكليف رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا، وذلك لتقصيره في العمل وتراخي في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات في نطاق القرية التابعة له.

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محافظ القليوبية في جولة مفاجئة لقرى طوخ 

 جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية المفاجئة اليوم لقريتى ترسا ونامول بمركز ومدينة طوخ، والتى أسفرت عن إزالة 25 حالة تعدي على الأراضي الزراعية.


وأكد المحافظ أن المحافظة تولي ملف إزالة التعديات اهتماما بالغا وسيتم محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره في هذا الملف حفاظا على مقدرات الدولة والحفاظ على هيبتها فضلا عن انتظام العمل ورفع مستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية مدينة طوخ

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