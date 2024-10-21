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محافظات

بعد إصابة 3 طلاب، تعليم الشرقية يقيل مدير مدرسة النساجون الشرقيون ويحيل الإشراف للتحقيق

اسعاف الشرقية،فيتو
اسعاف الشرقية،فيتو

شهدت مدرسة ابتدائية تابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية محافظة الشرقية، واقعة مؤسفة بعد إصابة 3 طلاب بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثرسقوطهم من الطابق الأول بالمدرسة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل سقوط 3 طلاب من الطابق الأول بإحدى مدارس الشرقية، وأول تحرك من التعليم

 تلقت  غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي باستقبال 3 أطفال وهم:- "عطية.أ.ال" 10 سنوات (مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى) و"عبدالله.م.م"" 11 سنة (مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى) و"عبدالله.أ.ال" 10 سنوات (مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى) جميعهم مقيمون مركز الإبراهيمية وتم تقديم العلاجات اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابة الأطفال الثلاثة إثر سقوطهم من الطابق الأول من مدرسة ابتدائية تابعة لإدارة الابراهيمية التعليمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

اتهام مدير مدرسة النساجون الشرقيون الابتدائية بالإهمال 

وأوضح بيان أصدرته الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالشرقية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك،  أنه بعد انتهاء اليوم الدراسي بمدرسة النساجون الشرقيون الابتدائية تباطئ وتأخر معلم الحصة السابعة وتلاميذ الصف الخامس الابتدائي بعض الوقت في النزول من الدور الخامس لمغادرة المدرسة، وعند الوصول لبوابة الدورالارضي وجدوها مغلقة.

وبحسب ما أكدته  مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برئاسة المهندس علي عبدالرؤوف أحمد وكيل أول الوزارة: إن ثلاثة طلاب تسللوا إلى الدورالأول العلوي وقفزوا من أعلى شرفة سلم المدرسة، مما أدى لسقوطهم وإصابتهم ببعض الكدمات البسيطة، وحرصا على الاطمئنان على سلامتهم  تم نقلهم بالإسعاف إلى مستشفي الإبراهيمية المركزي، وبعد توقيع الكشف الطبي عليهم وإجراء الفحوصات والإشعاعات التليفزيونية تبين إصابتهم بكدمات بسيطة، ولايوجد بهم اي كسورأو جروح وتم مغادرتهم المستشفي برفقة أولياء أمورهم.

وأشار البيان أن وكيل اول الوزارة أصدرقرارا باستبعاد مدير ووكيل المدرسة وإحالتهما للشئون القانونية وإحالة المشرف العام والإشراف اليومي ومشرف الدور ومعلم الحصة السابعة للشئون القانونية، لمخالفتهم التعليمات ومغادرتهم المدرسة قبل التأكد من انصراف جميع التلاميذ.
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