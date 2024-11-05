محافظ أسيوط يتفقد 79 فدانا يصلحون للاستصلاح الزراعي بالظهير الصحراوي (صور)

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، قطعة أرض بالظهير الصحراوي بقرية النواورة التابعة لمركز البدارى بمساحة 79 فدانا تصلح للاستصلاح الزراعي للوقوف على سبل تطويرها وتعظيم الاستفادة منها، تنفيذًا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله أبو النجا مستشار المحافظة لشئون الإنتاج والثروة الحيوانية، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة البدارى وأحمد شوقي مدير إدارة الإنتاج بالمحافظة ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم.

أرض الظهير الصحراوي لقرية النواورة التابعة لمركز البدارى

حرص محافظ أسيوط، على تفقد قطعة أرض بالظهير الصحراوي لقرية النواورة التابعة لمركز البدارى واستمع إلى شرح من مسئول أملاك الدولة بمركز البدارى عن تلك القطعة والتى تقدر بنحو 79 فدانا، تم تخصيصها بقرار محافظة أسيوط لمركز ومدينة البدارى ويوجد بها آبار للمياه الارتوازية.

تشغيل آبار المياه الارتوازية للبدء في زراعة كامل المساحة

وأصدر محافظ أسيوط، توجيهاته لرئيس مركز ومدينة البدارى ومدير الإنتاج بالمحافظة بسرعة تشغيل آبار المياة الارتوازية بها، للبدء في زراعة كامل المساحة وتعظيم الاستفادة منها، والتنسيق مع مديرية الزراعة لتشكيل لجنة لاختيار أنسب المحاصيل لزراعتها بها وخاصة محصول القمح، ضمن مبادرة زراعة القمح بالأماكن غير المستغلة، لتأمين الاحتياجات الغذائية وتعظيم الموارد الذاتية وتوفير فرص العمل لشباب الخريجين.

وقال المحافظ، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عازمة علي مواصلة توفير عناصر الأمن الغذائي، وتولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع الزراعي وتعمل على تنمية هذا القطاع الهام لتوفير الاحتياجات المحلية من الأقماح والمحاصيل الزراعية المختلفة وتقليل الاستيراد خاصة المحاصيل الاقتصادية التي تتميز بها محافظات الصعيد.