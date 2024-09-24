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ضبط 91 جوال دقيق وسماد قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

أجولة الدقيق المضبوطة،
أجولة الدقيق المضبوطة، فيتو

 قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم ضبط 91 جوال (دقيق وسماد ويوريا) قبل بيعها في السوق السوداء بمركز البداري، خلال حملات مكثفة تم شنها لضبط المخالفين ومنع التربح بدون وجه حق وإحكام السيطرة على الأسواق. 

تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق 

 ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية‏‎ لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا استمرار شن مثل تلك الحملات والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الاستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة لمحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله وتوقيع العقوبات الرادعة حيال المخالفين.

 

حملات تموينية مكثفة على أسواق أسيوط 

 وأضاف محافظ أسيوط، أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالاشتراك مع أيمن أحمد مدير إدارة تموين البداري وعظامي علام رئيس الرقابة بالإدارة التموينية بالتعاون مع الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البداري تمكنت من ضبط وتحرير محضر تجميع لـ 45 جوال دقيق داخل مخزن تم تجميعهم بقصد البيع في السوق السوداء ـ وضبط 31 جوال سماد يوريا خاصة بوزارة الزراعة لدى أحد التجار الذي قام بتجميعهم بقصد الإتجار في السوق السوداء فضلًا عن ضبط 15 جوال سماد يوريا خاصة بوزارة الزراعة لدى أحد التجار بقصد الاتجار بهم في السوق السوداء. 

ضبط 11 جوال أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

ضبط 12 شيكارة دقيق مدعم وطن جبنة موتزاريلا مجهولة المصدر بأسيوط

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بالوقائع المذكورة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها وجار العرض على النيابة العامة.

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