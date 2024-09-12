مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط ينظم ورشة لمساعدة حديثي الولادة على التنفس

نظم مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط بالتعاون مع إحدى المؤسسات العملية Operation Smile، ورشة عمل حول كيفية مساعدة الأطفال حديثي الولادة على التنفس وكيفية تقديم الرعاية الأساسية للمواليد صغيري الحجم.

وعقدت الورشة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد نصر مدير المستشفى، وتحت إشراف الدكتور هشام أبو طالب نائب مدير المستشفى للشئون الإدارية والجودة، والدكتور مصطفى نصر نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، والدكتورة سعدية جرجس مديرة التمريض.

ورشة عمل التنفس للأطفال حديثي الولادة وصغيري الحجم

وحاضر في الورشة الدكتور محمد فتحي أستاذ التخدير، والدكتورة نهى جمال أستاذ طب الأطفال، ومروة أحمد ومصطفى حجازى، أخصائيين تمريض.

واستهدفت الدورة التي تمت بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط رفع كفاءة هيئة التمريض، وجاءت بتنسيق وتنظيم من الدكتورة عبير عرفة منسقة الجودة، والدكتور مي الشافعي من المؤسسة العلمية، ورضوى كمال مسئولية التدريب بالجودة.