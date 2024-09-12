الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط ينظم ورشة لمساعدة حديثي الولادة على التنفس

ورشة عمل مستشفى صحة
ورشة عمل مستشفى صحة المرأة بأسيوط، فيتو

 نظم مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط بالتعاون مع إحدى المؤسسات العملية Operation Smile، ورشة عمل حول كيفية مساعدة الأطفال حديثي الولادة على التنفس وكيفية تقديم الرعاية الأساسية للمواليد صغيري الحجم. 

 وعقدت الورشة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد نصر مدير المستشفى، وتحت إشراف الدكتور هشام أبو طالب نائب مدير المستشفى للشئون الإدارية والجودة، والدكتور مصطفى نصر نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، والدكتورة سعدية جرجس مديرة التمريض.

 

ورشة عمل التنفس للأطفال حديثي الولادة وصغيري الحجم 

 وحاضر في الورشة الدكتور محمد فتحي أستاذ التخدير، والدكتورة نهى جمال أستاذ طب الأطفال، ومروة أحمد ومصطفى حجازى، أخصائيين تمريض.

مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 4458 مترددًا بالعيادات الخارجية خلال شهر

8 ساعات شاقة لـ 12 جراحا، أسيوط الجامعي ينجح في فصل طفلتين ملتصقتين بالبطن والكبد (صور)

واستهدفت الدورة التي تمت بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط رفع كفاءة هيئة التمريض، وجاءت بتنسيق وتنظيم من الدكتورة عبير عرفة منسقة الجودة، والدكتور مي الشافعي من المؤسسة العلمية، ورضوى كمال مسئولية التدريب بالجودة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الأطفال حديثي الولادة أطفال حديثي الولادة التنفس جامعة أسيوط حديثى الولادة هيئة التمريض صحة المرأة عميد كلية الطب كليه الطب مستشفي صحة المرأة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يشهد تسليم شحنة من أدوية الأنسولين لدعم المستشفيات (صور)

ضبط 3 محطات وقود تتلاعب في العدادات بأسيوط

إزالة 24 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بـ4 مراكز في أسيوط

محافظ أسيوط يستقبل وفدًا من المستثمرين لبحث سبل التعاون

جامعة أسيوط تناقش الاعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي للإشراف على الرسائل العلمية

8 ساعات شاقة لـ 12 جراحا، أسيوط الجامعي ينجح في فصل طفلتين ملتصقتين بالبطن والكبد (صور)

محافظ أسيوط: حلول عاجلة للصرف الصحي بمساكن الإيواء بعرب المدابغ

محافظة أسيوط تناقش المشروعات المتقدمة في مبادرة المشروعات الخضراء

الأكثر قراءة

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

ثنائي الزمالك ينهيان اتفاقهما للانضمام إلى زد في الميركاتو الصيفي

سعر الكتكوت يرتفع 4 جنيهات في الأسواق

قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

بدء تشغيل جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف

ads

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية