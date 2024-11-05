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خارج الحدود

سياج ضخم ولافتة حمراء، السلطات الأمريكية تشدد الإجراءات الأمنية حول مقر إقامة هاريس

مقر إقامة هاريس،
مقر إقامة هاريس، فيتو

الانتخابات الأمريكية 2024، شددت السلطات الأمريكية الإجراءات الأمنية حول مقر إقامة المرشحة الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديموقراطي كامالا هاريس.

وتم تركيب سياج معدني يزيد ارتفاعه عن مترين حول المقر الرسمي لنواب الرئيس الأمريكي في واشنطن حيث تقيم هاريس حاليا.

وكذلك وضعت لافتات صغيرة حمراء وبيضاء مكتوب عليها "منطقة محظورة".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في بيان له، إنه أنشأ مركز قيادة في واشنطن لمراقبة التهديدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقالت الوكالة في بيان: "يحرس مكتب التحقيقات الفيدرالي مركز قيادة الانتخابات العامة (NECP) على مدار 24 ساعة في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن العاصمة، خلال أسبوع الانتخابات العامة لعام 2024".

وقال البيان: "سيقوم مركز قيادة الانتخابات العامة بمراقبة الشكاوى الهامة الواردة من جميع المكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي البالغ عددها 55 مكتبا من خلال مراكز القيادة الخاصة بكل منها".

ويُزعم أنه منذ أبريل تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من ألفي شكوى بشأن تهديدات لمسؤولي الانتخابات، وتم فتح ما لا يقل عن 100 تحقيق فيها، كما تم توجيه تهم قانونية ضد أكثر من 20 مشتبها بهم.

وذكرت قناة "ABC News" نقلا عن مصدر في شرطة نيويورك: "يتعرض مسؤولو الانتخابات في جميع أنحاء البلاد لوابل من التهديدات، وتخصص وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد موارد كبيرة لضمان الأمن العام".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خيار الأمريكيين بين مرشحي انتخابات الرئاسة دونالد ترامب وكامالا هاريس هو الأسوأ بين الخيارات الرئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

 

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