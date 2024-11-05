فوضى يوم الانتخابات، كيف تأهبت أمريكا للسيناريو الأسوأ؟ (صور)

الانتخابات الأمريكية 2024، قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية تقف وحدات الحرس الوطني ووكالات الأمن وإنفاذ القانون في الولايات الأمريكية، في حالة تأهب، تحسبًا للسيناريو الأسوأ واندلاع أعمال عنف في يوم الانتخابات والأيام التي تليه.

وتترقب وكالات الأمن وإنفاذ القانون، أعمال عنف محتملة من جانب من وصفتهم بـ"الجماعات المتطرفة» المستاءة من نتائج الانتخابات، وفق موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وكانت جماعات يمينية، داعمة للرئيس السابق دونالد ترامب، تحث رواد منصات مثل تليجرام على مراقبة الاستطلاعات، والاعتراض على النتائج غير المواتية لترامب، مما تسبب في مخاوف من الفوضى في مواقع الاقتراع.

ملامح التأهب الأمني

وتشهد أماكن التصويت في المدن والمناطق الريفية تعزيزات أمنية، في بعض الأحيان باستخدام حواجز خرسانية وأسوار إضافية وأبواب مقفلة.

وقامت بعض مكاتب الانتخابات - بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات السبع المتأرجحة -التي من المرجح أن تحسم الانتخابات- بتركيب زجاج مضاد للرصاص، وأزرار استغاثة ومراقبة بالفيديو في مقارها لحماية الموظفين وسط مخاوف من العنف.

وتلقى العاملون في مراكز الاقتراع أيضًا تدريبًا على خفض التصعيد لمساعدتهم على الاستجابة للتهديدات المحتملة ليلة الانتخابات.

كما عمل المسؤولون في العديد من الولايات على زيادة خطوط اتصالهم مع سلطات إنفاذ القانون المحلية منذ عام 2020، لمساعدة السلطات على الاستجابة بشكل أسرع لأي مشاكل.

كيف استعدت الولايات؟

وفي ولايات واشنطن وأوريجون ونيفادا تتأهب وحدات الحرس الوطني، في أعقاب إتلاف وتدمير المئات من بطاقات الاقتراع عندما أضرمت النيران في صناديق الاقتراع.

وفي واشنطن العاصمة، وضع سياج أمني حول البيت الأبيض ومبنى الكونجرس الأمريكي والمرصد البحري، حيث تعيش نائبة الرئيس كاملا هاريس.

وسيتم أيضًا إغلاق الشوارع في المنطقة المحيطة بجامعة هوارد، وهي الجامعة الأم التي تخرجت منها هاريس، حيث تخطط هاريس لإقامة حفل مراقبة ليلة الانتخابات.

وأكدت «أكسيوس» وفق مصادرها أنه تم إجراء تعزيزات أمنية في مبنى الكابيتول في الفترة التي تسبق التصديق المقرر من الكونجرس على الناخبين الرئاسيين في السادس من يناير.

وفي ولاية كولورادو، قام الحاكم جاريد بوليس (الديمقراطي) مؤخرًا بتفعيل فرق الأمن السيبراني التابعة للحرس الوطني في جميع أنحاء الولاية، وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية.

كما تقدم وحدات الأمن السيبراني في ولاية كونيتيكت أيضًا مراجعات للأمن السيبراني للبلدية.

في ولاية أيوا، يساعد أعضاء الحرس في تأمين الاختيار، ويوفرون مراقبة التهديدات على مدار 24 ساعة.

وفي مقاطعة ساندوفال في نيو مكسيكو، الواقعة إلى الشمال مباشرة من ألبوكيركي، تم وضع وحدات من فرق التدخل السريع في حالة تأهب.

وفي ديترويت، نقل المسؤولون موقعًا مركزيًا للاقتراع وأضافوا المزيد من الأمن لتجنب تكرار المشهد الفوضوي في عام 2020 عندما صرخ أنصار ترامب بالشتائم على العاملين في الاقتراع وحثوهم على "إيقاف الفرز".

وفي فيلادلفيا قال المدعي العام لمنطقة لورانس إس كراسنر في مؤتمر صحفي، الإثنين، في تحذير شديد للمخربين المحتملين للانتخابات: "أي شخص يعتقد أن الوقت قد حان للعب دور المليشيات، فليذهب إلى الجحيم ويكتشف الأمر".

وتابع: "أي شخص يعتقد أن الوقت قد حان للإهانة، والسخرية، وإساءة معاملة الناس، وتهديدهم، فليذهب إلى الجحيم ويكتشف الحقيقة."

ولفت إلى أن فيلادلفيا لديها "أصفاد وزنازين سجن، وسجون حكومية لأي شخص يحاول ترهيب الناخبين أو محو الأصوات".

وفي ألبوكيركي، قال المدعي العام راؤول توريز لـ«أكسيوس»: إنه يخطط لتشكيل "غرفة حرب من المدعين العامين رفيعي المستوى الذين سيكونون متاحين في يوم الانتخابات لمساعدة ضباط الشرطة في التعامل مع الاضطرابات المحددة».

أما في ولاية أيوا فقد نفذت للتو مجموعة من تدابير الأمن السيبراني لمكافحة الاحتيال الانتخابي.

وفي ميشيجان، وظفت الولاية أول متخصص بدوام كامل في أمن الانتخابات (وأعلنت يوم الجمعة أن الناخبين لن يتمكنوا من حمل أسلحتهم علانية داخل صناديق الاقتراع).

ويتم تدريب قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد وفقًا للقواعد والقوانين المحلية؛ ولا يُسمح لهم بالدخول إلى مراكز الاقتراع إلا إذا كانوا يصوتون بالفعل.

السيناريو الأسوأ

ووفق "أكسيوس" فإن السيناريو الأسوأ يشمل «ظهور مليشيات غير قانونية مسلحة بالكامل في مراكز الاقتراع. وإرهاب الناس من التصويت. وشن احتجاجات عنيفة تستمر لأيام».

ورغم ذلك يحاول رؤساء البلديات التقليل من شأن التهديدات - ويظهرون نبرة "نحن قادرون على ذلك" من الطمأنينة - ولكن بعض مسؤولي إنفاذ القانون والأشخاص الذين يراقبون المتطرفين يخبرونهم بضرورة الاستعداد لأي شيء.

وفي هذا الإطار، قالت رئيسة بلدية تامبا جين كاستور: "هناك قلق متزايد. لقد سمعنا عن احتمال وجود أفراد في مراكز الاقتراع بهدف تعطيل قدرة الناس على التصويت بحرية، لكننا لا نعرف ما إذا كان هذا مجرد أسطورة شعبية. نحن نحاول مراقبة الوضع بطريقة وقائية. لا أتوقع أن نواجه أي مشاكل".

ومن جانبه، أكد عمدة مدينة أوستن ستيف أدلر أن "ما يقلق الناس أكثر من أي شيء آخر في الوقت الحالي هو الخوف من الأشياء بدلًا من الإشارة إلى أن المخاوف سوف تتحقق بالفعل".