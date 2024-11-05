الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة أجرة ببئر العبد

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة أجرة بالطريق الدولي الساحلي غرب مدينة العريش.

 وتم نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج

 

مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة انقلاب سيارة اجرة ببئر العبد
 

تلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بانقلاب سيارة اجرة  رقم 7238 ج ا ق بعد كمين شرق التلول اتجاه العريش.

 

وأسفر الحادث عن إصابة "معتصم بالله.أ.م"، 22 عام، ومصرع “أحمد.م.ع”، 27 عام، جثه هامده بعد إصابته بكسر بالجمجمه ونزيف المخ مقيم بالمنوفية.

 تم ايداع الجثة في مشرحة مستشفى بئر العبد، وتم علاج المصاب وخروجه بعد تماثله للشفاء.

محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام ويكرم العاملين بوحدة الغسيل الكلوى

محافظ جنوب سيناء: الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا 2030

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطريق الدولى الساحلي جنوب سيناء محافظ شمال سيناء متابعة محافظات محافظ جنوب سيناء مستشفى العريش العام

الأكثر قراءة

أخبار مصر: صندوق النقد يبدأ مراجعة برنامج مصر، بيان تحذيري للأرصاد، سعر الذهب قبل انتخابات أمريكا، رسالة الحكام للأهلي

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 05-11- 2024 فى مصر

الأميرة فوزية، زفاف أسطوري وحياة زوجية مهينة ووصفها شارل ديجول بـ" المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها"

ترامب يطالب الأمريكيين باستخدام العنف ضد المهاجرين وإعدام المتورطين بقتل المواطنين

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

هزة جديدة في سعر الدولار بسبب مخاوف انتخابات الرئاسة الأمريكية

حدث مرة واحدة بتاريخ أمريكا، ماهي السيناريوهات المتوقعة حال التعادل بالانتخابات؟

منوعات

المزيد

منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

قرار نهائي، تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي (صور)

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

المزيد

خدمات

المزيد

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads