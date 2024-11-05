مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة أجرة ببئر العبد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة أجرة بالطريق الدولي الساحلي غرب مدينة العريش.

وتم نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج

مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة انقلاب سيارة اجرة ببئر العبد



تلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بانقلاب سيارة اجرة رقم 7238 ج ا ق بعد كمين شرق التلول اتجاه العريش.

وأسفر الحادث عن إصابة "معتصم بالله.أ.م"، 22 عام، ومصرع “أحمد.م.ع”، 27 عام، جثه هامده بعد إصابته بكسر بالجمجمه ونزيف المخ مقيم بالمنوفية.

تم ايداع الجثة في مشرحة مستشفى بئر العبد، وتم علاج المصاب وخروجه بعد تماثله للشفاء.