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محافظات

محافظ جنوب سيناء: الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا 2030

السائحون في شلام
السائحون في شلام الشيخ، فيتو

قال اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن هناك مستهدفات يحاول الوصول لها في عدد السائحين الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه في عام 2010 كان هناك ما يقرب من 13 إلى 15 مليون سائح يزورون مصر سنويا، وهذا الرقم كان ممتازا خلال هذا التوقيت.

 

عدد السائحين في جنوب سيناء

وأضاف «مبارك»، خلال لقاء مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «أحداث الساعة»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن نصيب محافظة جنوب سيناء من الحركة السياحية الوافدة قبل عام 2010، كان يتراوح ما بين 5 إلى 7 ملايين سائح، ما يعني نصف عدد السائحين الذين زاروا مصر.

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خطة زيادة أعداد السائحين 

وأشار إلى أنه من ضمن مستهدفات الدولة المصرية في الخطة الاستراتيجية 2030 الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا، وهذا الهدف نسير عليه في طريق مستقيم لتنفيذه.

 

وتابع محافظ جنوب سيناء: «هدفنا كمحافظة جنوب سيناء الوصول إلى 10 ملايين سائح داخل سيناء فقط، من خلال الأنماط السياحية المختلفة مثل السياحة الدينية والثقافية والبيئية والعلاجية، وهذا وفقا لجهود الدولة من خلال المشروعات والاستثمارات المستمرة».
 

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