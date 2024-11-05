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حملة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على سيارات التاكسي لمتابعة تشغيل العداد والالتزام بالبنديرة (صور)

جولة ليلية لمحافظ
جولة ليلية لمحافظ الدقهلية، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يشن حملة مفاجئة على سيارات التاكسي واستوقف عددًا من السيارات.

 

 ووجه لضابط المرور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائقي أحد سيارات التاكسي لعدم تشغيله العداد وعدم الالتزام بالبنديرة، والتقي بالمواطنين واستمع إلي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها والعمل على حلها

واجري الجولة، للتأكد من كسح مياه الأمطار وتفقد مستوى النظافة والإشغالات.

جاء ذلك بحضور  أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة.

تكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة

ووجه  " مرزوق " بتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة وزيادة أعداد صناديق القمامة في الأماكن التي لا يوجد بها صناديق ورفع القمامه اول بأول ومراجعة كافة بالوعات تصريف مياه الأمطار وكسك المياه من الشوارع في حالة سقوط الأمطار.

رفع كافة الإشغالات من الشوارع

كما وجه " المحافظ " برفع كافة الإشغالات من الشوارع لتسهيل الحركة المرورية وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، حيث استوقفه قيام عدد من البائعين الجائلين بشارع بورسعيد بالتعدي علي الشارع وإلقاء القمامة علي الأرض وأمر علي الفور بنظافة المكان والوقوف بجوار الرصيف بعيد عن مرور السيارات مشددا علي أن هذا هو التحذير الأخير وسيتم مصادرة العربات المتنقلة في حالة عدم الالتزام.

حملات مكثفة على سيارات التاكسي والسرفيس

وأمر  " مرزوق " مدير الإدارة العامة للمرور بشن حملات مكثفة علي سيارات التاكسي والسرفيس للتأكد من تشغيل العداد والالتزام بالبنديرة والتعريفة المقررة، وتطبيق الغرامة الفورية علي المخالفين وسحب الرخص والغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة.

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