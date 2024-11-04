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وكيل "رياضة الدقهلية" تلتقي بأعضاء "كيان شباب بحري"

وكيلة شباب الدقهلية
وكيلة شباب الدقهلية تستقبل الشباب، فيتو

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين، بمكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، أعضاء "كيان شباب بحري" بمحافظة الدقهلية.

حضر اللقاء من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، وعدد من الشباب أعضاء "كيان  شباب بحري" ومنسق الكيان بمحافظة الدقهلية المهندس أحمد منصور.

استمعت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، من منسق كيان شباب بحري بمحافظة الدقهلية عن رؤية ورسالة وأهداف الكيان، والبرامج والخطط المنفذة من قبل الكيان والمشاركات الشبابية المتعددة، كما تعرفت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة  على الهوية البصرية للكيان، وناقشت ما سيقدمه الكيان من خدمة للشباب والمجتمع تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، خلال اللقاء مع أعضاء كيان شباب بحري بالدقهلية، على استعداد مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية للتعاون مع كل الكيانات، ومنها كيان شباب بحري، فى ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبما يحقق دعم ومساندة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة 2030، فى ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفى نهاية الاجتماع أشاد ممثلو كيان شباب بحري بمحافظة الدقهلية، بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاتحاد، والى التعاون المثمر من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، معلنين رغبتهم في تنفيذ ما يقدمونه من برامج وأنشطة متنوعة ومبادرات داخل الهيئات الشبابية والرياضية علي مستوى محافظة الدقهلية خلال الفترة المقبلة.

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