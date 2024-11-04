أعلنت مديرية تضامن الدقهلية استمرار تنفيذ تدريبات مشروع "مودة" المتخصصة للمخطوبين بالدقهلية.

وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان.

تدريب "مودة" للمخطوبين

حيث تم اليوم تنفيذ تدريب "مودة" للمخطوبين بحضور الشباب المقبلين علي الزواج.

تأتي تلك الأنشطة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي واللواء طارق مرزوق

محافظ الدقهلية وإشراف ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة "مدير مديرية تضامن الدقهلية"

حضر التدريب الدكتورة ميادة السيد مدربة معتمدة بمشروع "مودة" وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة، الشباب المقبلين علي الزواج (طرفي العلاقة) وبالتعاون مع إدارة شرق الاجتماعية.

توعية الشباب بالجوانب الاجتماعية والنفسية والشرعية

تناول التدريب توعية الشباب بالجوانب الاجتماعية والنفسية والشرعية والصحة الإنجابية وأهمية الفحوصات ما قبل الزواج والتربية الإيجابية وذلك للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية وتم تسليم شهادات مودة للمخطوبين وكوبونات تخفيض من شركة صادكوا عند شراء الأدوات الكهربائية تحفيزا للشباب.

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