الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

وفاة جندي أمريكي أصيب في عملية الرصيف البحري بغزة

رصيف مؤقت لتوصيل
رصيف مؤقت لتوصيل المساعدات، فيتو

أعلن الجيش الأمريكي، أمس الإثنين، عن وفاة جندي كان في حالة حرجة بعد إصابته في مهمة غير قتالية أثناء دعم الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش قبالة ساحل قطاع غزة.

وقال الجيش الأمريكي، إن الرقيب، كوانداريوس ديفون ستانلي، الذي تقاعد مؤخرًا من الجيش، أُصيب بإصابات خطيرة في مايو أثناء دعم العمليات في البحر على الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد الجيش الأمريكي في بيان له أن ستانلي قد توفي، لكنه لم يحدد متى. وكان ستانلي يتلقى العلاج في مركز طبي للرعاية طويلة الأجل. بحسب وكالة "رويترز".

وفي مايو الماضي، أنهى الجيش الأمريكي تركيز الرصيف العائم على شاطئ غزة، لاستخدامه كمرفأ مؤقت لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الواقع تحت القصف والحصار.

وتم إنشاء الرصيف العائم بتكلفة 230 مليون دولار تزامنا مع التقدم العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح وإغلاق المعبرين الحدوديين الجنوبيين اللذين كانا يزودان قطاع غزة بمعظم المساعدات.

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الجيش الأمريكي وفاة جندي الرصيف العائم قطاع غزة شاطئ غزة

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