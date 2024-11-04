خبير استراتيجى يكشف سيناريوهات المواجهة القادمة بين إيران وإسرائيل

قال الدكتور طارق فهمى،الخبير الاستراتيجى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة إن التحرك الأمريكي لدعم اسرائيل فى مواجهة إيران سوف يشعل الصراع في المنطقة بشكل أكبر، خاصة بعد نشر أمريكا لمدمراتها وقاذفات B-52 في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفته واشنطن برسالة واضحة لإيران، فى نفس الوقت الذى أعلنت إيران أنها لن تقف مكتوفة الأيدى

كل هذا يجعل هناك توقعات لعدد من السيناريوهات أولها أن إيران ترد مثلما قال المرشد خلال فترة ما بين إعلان الرئيس الأمريكى الجديد وتسلمه مهام منصبه وترد إسرائيل وتسير الأمور ضربة بضربة

دحرجة الأزمة بين إيران واسرائيل

وأكد فى تصريح لفيتو أما السيناريو الثانى المتوقع فهو قيام إسرائيل بالمبادرة بضربة استباقية وضرب بعض المفاعلات النووية الإيرانية لكنها ستكون ضربة رمزية لأنه لا يمكنها ضرب كل مفاعلات إيران فى وقت واحد، وفى تقديرى أن هذا لن يحدث بصورة أو بأخرى

أما السيناريو الثالث فهو دحرجة الأزمة بين إيران وإسرائيل ويكون التعامل ضربة بضربة بين الطرفين من بعيد لبعيد، وفى كل الأحوال نحن أمام تحولات ربما تكون لها نتائج إيجابية أو سلبية وكل هذا مرتبط بالرئيس الأمريكى القادم سواء كان ترامب او هاريس.

السيناريو الأوقع أن يبقى المشهد معلقا

وتابع السيناريو الأوقع أن يبقى المشهد معلقا ومفتوحا على مصراعيه مع توظيف كل من ايران وإسرائيل لإمكانياتها فى الرد على الآخر

ويذكر أن طهران تعد لهجوم "قوي ومعقد" على إسرائيل، سيشارك فيه الجيش الإيراني، خلافًا للمرات السابقة التي كان فيها الحرس الثوري يتولى الهجمات.



جاء ذلك على لسان مسئولين إيرانيين، تحدثوا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية دون الإفصاح عن هوياتهم.

وذكرت الصحيفة أن إيران أبلغت دبلوماسيين إقليميين بأنها تعتزم استخدام صواريخ مزودة برؤوس حربية "أكثر تدميرًا"، إضافة إلى أسلحة أخرى في هجومها المرتقب.

وقالت إن الجيش الإيراني سيشارك في الرد على إسرائيل، وليس فقط الحرس الثوري، خاصة بعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية إيرانية، وأدت ضرباتها الأخيرة إلى مقتل 4 من الجنود الإيرانيين، إضافة إلى مدني.