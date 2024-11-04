محمد العرابى: التصعيد بين إيران وإسرائيل لن يتخطى حاجز الضربات المتبادلة

قال السفير محمد العرابى،الخبير الاستراتيجى،وزير الخارجية سابقا إن التحرك الامريكى لدعم إسرائيل فى مواجهة إيران أمر طبيعى للعلاقة بينهما لكن فى كل الأحوال الأمر لن يزيد التصعيد فيها خاصة وان العالم كله يؤكد أن سقف التصعيد بين ايران واسرائيل لن يتجاوزه أحد من الطرفين رغم نشر امريكا لمدمراتها بمنطقة الشرق الاوسط واعلانها عن نشر قاذفات B-52 في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفته واشنطن برسالة واضحة لإيران.

حدوث ضربات محدودة بين الطرفين أمر وارد

وأكد العرابى فى تصريح لفيتو أنه من الوارد حدوث ضربات محدودة بين الطرفين وربما ايضا يستمر لبعض الوقت لكن لن يتعدى هذا الأمر ليصل الى حرب شاملة خاصة وأن العالم لا يحتمل نشوب حرب شاملة بمنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة والعالم ككل بصفة عامة خاصة والظروف الحالية مليئة بالأحداث

الانتخابات الأمريكية والتى ستحدد شكل الإقليم فى المرحلة القادمة

وتابع هناك مدخل جديد للأزمة وهو الانتخابات الامريكية والتى تحدد شكل الإقليم فى المرحلة القادمة والرئيس الامريكى القادم سيلعب دورا فى هذا الشكل وعدم تحديد الرئيس الامريكى القادم أعطى فرصة لكلا من إيران وإسرائيل للتصريحات والضربات المتبادلة

الساحة اللبنانية ستشهد هدوءا مع إسرائيل بعد اختيار رئيس أمريكا

وواصل حديثه قائلا من الوارد بعد انتخاب الرئيس الأمريكى الجديد ان تشهد الساحة اللبنانية هدوء مع إسرائيل إلا أن العلاقة بين إسرائيل وإيران هى علاقة عدائية مستمرة أما ما يتعلق بغزة فهى لها معايير أخرى لارتباطها بالقضية الفلسطينية وهذا ايضا مرتبط باسم الرئيس الأمريكى القادم