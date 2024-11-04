حسام حسن يكتفي بثلاث حراس في معسكر منتخب مصر حال إراحة الشناوي

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن لم يحسم حتى الآن مصير محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل من عدمه.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أنه في حال استقر حسام حسن بشكل نهائي على إراحة محمد الشناوي وإعفائه من معسكر نوفمبر الجاري، فإن الاتجاه الأقرب داخل جهاز الفراعنة أن يتم الاكتفاء بضم ثلاثة حراس فقط هم مصطفى شوبير ومحمد عواد والمهدي سليمان، وعدم استدعاء حارس رابع بديلا للشناوي.

يستعد الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، خلال الأيام القليلة القادمة لإعلان قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

تغييرات عديدة في قائمة منتخب مصر بمعسكر نوفمبر

وبات من المؤكد أن تشهد قائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل العديد من التغييرات بعضها اضطراري وبعضها الآخر لأسباب فنية ورغبة من الجهاز الفني في إتاحة الفرصة لبعض العناصر التي قدمت مردودا جيدا مع أنديتها في المباريات الأخيرة، إلى جانب رغبة المدير الفني حسام حسن في إراحة بعض العناصر الأساسية بتشكيلة الفراعنة، بعد أن حسم الفريق بطاقة التأهل رسميا لكان 2025 بالمغرب.

مصطفى شوبير، فيتو

موعد إعلان قائمة منتخب مصر

وحدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يوم 8 نوفمبر موعدا لإعلان قائمة المنتخب للمعسكر المقبل، حيث يسعى لمنح اللاعبين الدوليين فرصة للتعبير عن قدراتهم وجاهزيتهم في أول جولتين بالدوري وهو السبب وراء تأجيل إعلان القائمة ليوم الثامن من نوفمبر.

إجتماعات مكثفة للجهاز الفني لإختيار القائمة

شهدت الايام الأخيرة اجتماعات مكثفة للجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، من أجل التشاور حول أسماء اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر الفريق المقبل

محمد عواد، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

وينطلق معسكر منتخب مصر الوطني أحد يومي 9 أو 10 نوفمبر المقبلين، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستنطلق يوم 11 نوفمبر.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.