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حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث سير بالجيزة

مصرع شخص وإصابة 4
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث سير بالجيزة

لقي  شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم وقع على الطريق السياحي بمنطقة الهرم في الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حيث تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي، بلاغًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بوقوع حادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في نطاق قسم شرطة الهرم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن سيارة ملاكي كان يقلها خمسة أشخاص، فقد قائدها السيطرة بسبب اختلال عجلة القيادة، نتيجة لسوء الأحوال الجوية وتواصل سقوط الأمطار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية، ما أدى إلى اصطدامها بعمود إنارة على الطريق السياحي قبل المنصورية.

 

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تصادم وقع على الطريق السياحي بمنطقة الهرم في الجيزة المستشفي الطريق السياحي الجيزة الهرم

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