مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري

لقي سائق سيارة ميكروباص مصرعه، وأصيب 3 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى بـ منطقة إمبابة، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري فى إمبابة، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى، للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة، تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق