مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

لقي 25 شخصًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، حتفهم عندما أغرق مهرّبون عمدًا الزورق الذي كانوا على متنه قبالة جزر القمر، وفق ما قالت المنظمة الدولية للهجرة الإثنين.

الزورق كان يحمل قرابة 30 شخصًا من جنسيات مختلفة

وذكر ناجون من الحادث الذي وقع ليل الجمعة السبت، أن الزورق كان يحمل قرابة 30 شخصًا من جنسيات مختلفة، بينهم 7 نساء و6 أطفال، وفق ما ذكرت المنظمة في بيان.

وأضافت: "تشعر المنظمة الدولية للهجرة في جزر القمر بالحزن لنبأ مقتل 25 شخصًا على الأقل بعدما أغرق مهرّبون الزورق الذي كانوا على متنه عمدًا قبالة جزر القمر، بين أنجوان ومايوت ليل الجمعة السبت"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".