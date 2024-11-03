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سياسة

عبد المنعم سعيد يكشف عن المرشح الأقرب للفوز في الانتخابات الأمريكية

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد، فيتو

قال عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن كامالا هاريس لديها فرصة للفوز بصورة أكبر من دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، خاصة أن الحزب الديمقراطي الداعم لـ "هاريس" يتعامل بمهارة شديدة في الانتخابات الحالية.

 

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وتابع "سعيد"، خلال حديثه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، أن "ترامب" يتحدث على أن دولة الاحتلال صغيرة، ومن الضروري أن تتوسع في الضفة الغربية، وأنه سيعمل على وقف الحرب على ما هي عليه الآن، وسيطلب من أوروبا الدفاع عن نفسها، بدلًا من الاعتماد على الولايات المتحدة. 

 

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وأضاف أن القيادة السياسية المصرية استطاعت التعامل مع الرئيس دونالد ترامب في السابق، في ظل وجود تحالفات مصرية إقليمية قوية، مضيفًا أن مصر دولة قديمة ثابتة ممتدة عبر التاريخ، وموجودة في التراث الإنساني، على خلاف ما هو موجود في المنطقة.

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