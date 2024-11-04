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خارج الحدود

عبر طرق الأبواب، حملة هاريس تحفز الناخبين في بنسلفانيا ساحة المعركة الرئيسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يراهن مسئولو حملة المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، على ما أطلقوا عليه بشكل متكرر اللعب على الأرض في ولاية بنسلفانيا.

تحرك فريق كامالا هاريس فى ولاية بنسلفانيا 

وخلال الساعات الأخيرة قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعرب فريق حملة هاريس عن تفاؤلهم بشأن استراتيجيتهم في ولاية بنسلفانيا ساحة المعركة الرئيسية. 

 

وقال بريندان ماك فيليبس، كبير مستشاري حملة هاريس في ولاية بنسلفانيا، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "كنا نستعد دائمًا لسباق متقارب منذ اليوم الأول، نحن نعلم أن ولاية بنسلفانيا ستكون متقاربة، لكننا نشعر بالرضا حقًا عن وضعنا قبل يوم الانتخابات".

 

وقال مسئولو حملة هاريس، إن فرقهم طرقت مئات الآلاف من الأبواب في جميع أنحاء ولاية بنسلفانيا. 

فريق هاريس يلجأ إلى طرق أبواب الناخبين فى ولاية بنسلفانيا 

وأشاد كبير مستشاري حملة المرشحة الديمقراطية، بجهود حث الناخبين على التصويت على الأرض عبر طرق أبواب البيوت فى بنسلفانيا، ووصف المناقشات على الأرض مع السكان بأنها "إيجابية للغاية". 

 

وقال ماكفيليبس، إن محطات يوم الاثنين، في جميع أنحاء بنسلفانيا مصممة لاستهداف التنوع في الولاية، خلال الدفعة الأخيرة لجهود الحملة الرامية لإقناع الناخبين الذين ما زالوا مترددين.

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