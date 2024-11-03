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خارج الحدود

خبير بالعلاقات الدولية: الحرب بغزة ولبنان تؤثر على توجهات الناخب العربي الأمريكي بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، فيتو

أكد إبراهيم إدريس، خبير العلاقات الدولية، أن الموقف في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 مضطرب ليس كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة في 2020، مشددًا على أن قضية الحرب في غزة والاحتياج في لبنان، وكل هذه القضايا والأحداث في الشرق الأوسط ترمي بظلالها على الرأي في أمريكا، وبشكل خاص رأي الناخب العربي الأمريكي.

توجهات الناخب العربي الأمريكي

وتابع إدريس، خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»: «ما يحدث في غزة ولبنان يؤثر على توجهات الناخب العربي الأمريكي، وفي لقاء للتلفزيون الأمريكي مع إحدى الجاليات العربي كانوا مؤيدين لبايدن في المرحلة السابقة عندما تم سؤالهم عن الأحداث في الشرق الأوسط كانوا يؤيدون للديمقراطيين لكن تحول توجههم لتأييد مرشحة حزب الخضر جيل ستاين، والتي أعلنت موقفها الواضح من قضية غزة، وإدانتها للحرب ورغبتها في إيقاف الحرب».

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كتلة طلاب الجامعات الأمريكية

وواصل: موجة الشباب التي ظهرت في الجامعات، والتي تفتقدهم كتلة تجمعهم في منظمة فاعلة مثل، انزاحت فكرة دعمهم للديمقراطيين، موضحًا أن فكرة دعم هؤلاء للديمقراطيين توقفت؛ لأنهم أثبتوا موقفا سلبيا فيما يخص قضية إيقاف الحرب.

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