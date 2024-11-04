اتحاد الكرة يعتمد فوز هلال مطروح على الأولمبي بعد أزمة مباراة الفريقين الأخيرة

دوري القسم الثاني ب، قرر اتحاد الكرة احتساب نتيجة مباراة هلال مطروح والأولمبي لصالح الأول بعد أزمة مباراة الفريقين الأخيرة في الجولة الخامسة، للمجموعة السادسة من دوري القسم الثاني “ب”.

وأرسل اتحاد الكرة خطاب رسميا إلي الفريقين يفيد بفوز فريق هلال مطروح بنتيجة 2-0 على نظيره الأولمبي.

وكان حكم مباراة الفريقين ألغى المباراة بسبب عدم تواجد سيارة الإسعاف في ملعب الأولمبي وهو ما يخالف لائحة المسابقات التي تنص على عدم إنطلاق المباراة الا في حال وجود سيارة إسعاف.

وأشار الاتحاد في خطابه أنه بناء على تقرير مراقب وحكم المباراة تقرر احتساب النتيجة بفوز الهلال علي الأولمبي بنتيجة 2-0 بسب عدم توافر سيارة الإسعاف وانتظار الحكم الوقت القانوني المحدد مما أدى إلى إلغاء المباراة.



نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد ميجا سبورت 1-0

دكرنس ضد مالية كفر الزيات 1-1

دمياط ضد مركز شباب القزازين 0-0

نبروه ضد مركز شباب تلا 0-0

صيد المحلة ضد بني عبيد 2-0

بايونيرز ضد بيلا 1-0

المجموعة السادسة

الحمام ضد الهلال بالضبعة 2-2

الأوليمبي ضد أصحاب الجياد 5-1

دلفي ضد مركز شباب كوم حمادة 0-0

الجزيرة بمطروح ضد طلائع الأسطول 1-2

المجد السكندري ضد الزهور بمطروح 1-0

ألعاب دمنهور (باي)

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد مالية كفر الزيات 0-1

دكرنس ضد دمياط 1-1

بيلا ضد مركز شباب القزازين 2-1

ميجا سبورت ضد مركز شباب تلا 0-0

نبروه ضد بني عبيد 1-3

بايونيرز ضد صيد المحلة 0-2

المجموعة السادسة

الجزيرة ضد أصحاب الجياد 2-2

الزهور ضد ألعاب دمنهور 1-0

المجد السكندري ضد مركز شباب كوم حمادة 2-2

دلفي ضد الهلال بالضبعة 2-2

الحمام ضد طلائع الأسطول 1-1

الأولمبي ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

مالية كفر الزيات ضد مركز شبابا تلا 0-0

كفر الشيخ ضد دمياط 2-0

بيلا ضد دكرنس 1-0

بايونيرز ضد بني عبيد 0-0

صيد المحلة ضد القزازين 0-2

ميجا سبورت ضد نبروه 1-1

المجموعة السادسة

أصحاب الجياد ضد طلائع الأسطول 0-3

الأولمبي ضد الزهور 5-0

ألعاب دمنهور ضد مركز شباب كوم حمادة 1-1

الجزيرة بمطروح ( باي )

دلفي ضد الحمام 0-0

المجد السكندري ضد الهلال بالضبعة 0-0

نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الخامسة

مالية كفر الزيات ضد نبروه 2-2

كفر الشيخ ضد بيلا 2-1

صيد المحلة ضد دكرنس 2-1

ميجا سبورت ضد بني عبيد 1-0

بايونيرز ضد القزازين 0-0

مركز شباب تلا ضد دمياط 1-1

المجموعة السادسة

طلائع الأسطول ضد دلفي 0-2

الأولمبي ضد مركز شباب كوم حماده 2-1

الهلال ضد ألعاب دمنهور 0-0

المجد السكندري ضد الحمام 1-3

الجزيرة ضد الزهور 2-1

أصحاب الجياد ( باي )

نتائج مباريات الجولة الخامسة لدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الخامسة

مالية كفر الزيات ميجا سبورت 2-1

دمياط ضد نبروه 0-1

صيد المحلة ضد كفر الشيخ 2-1

بايونيرز ضد دكرنس 0-1

بني عبيد ضد القزازين 1-3

مركز شباب تلا ضد بيلا 1-1

المجموعة السادسة

الأولمبي ضد الهلال ( ألغيت )

دمنهور ضد الحمام 2-0

اصحاب الجياد ضد الزهور 5-3

الجزيرة ضد كوم حماده 1-2

المجد ضد دلفي 0-1